Levadia pööras võõral väljakul kaheväravalise kaotusseisu teisel poolajal võiduks. Lepistu: tiitlile mängiv meeskond ei saa sellise häälestatusega mängida

64. minutil asus penaltit lööma Beglarišvili, kes oli selle ka ise teeninud. Väravavaht Ingmar Krister Paplavskisel õnnestus see tõrjuda, kuid Levadia ründaja oli esimesena jaol ning heastas oma eksimuse.

Kuressaare keskkaitsa Sander Alex Liit oli pärast matši selgelt pettunud. „Võitlesime lõpuni ja üritasime viimaste minutiteni, et vähemalt punkt saada. Oleks pidanud eduseisust kinni hoidma, kuid lasime Levadial kolm tükki ära panna,“ meenutas ta mängu Soccernet.ee otseülekandes.

Liit ei osanud öelda, miks nad teisel poolajal vastasele selgelt alla jäid. „Ma ei oska midagi konkreetset välja tuua. Esimesel poolajal suutsime olla pidevalt vastastest kümme sentimeetrit eespool. Nende väravad ja meie kaotatud sentimeetrid [otsustasid mängu]. Nad olid meist duellides paremad, lõid ise väravad ära ja me ei suutnud seda käiku uuesti sisse panna.“

Lepistu oli pärast matši avapoolajaga väga pettunud, kuid rahul teise poolajaga, kus Levadia näitas rohkem sisu. „Pealtvaatajatele kindlasti väga vinge mäng. Kaks väga erinevat poolaega, esimesel olime väga kehvad. Meeskond, kes mängib tiitlile, ei saa sellise häälestatusega mängida. Kohati oli tunne, et Kuressaare mängib tiitli peale: nemad tahtsid rohkem, võitsid duelle rohkem ja lõid kaks väravat. Teisel poolajal näitasime sisu, mis meil on alati olnud. Viimasel ajal on võib-olla eneseusk mõnedel meestel ära kadunud, aga näitasime, milleks oleme võimelised, ja olen meeste üle väga uhke,“ lausus ta.