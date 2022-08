Saksamaa võitis viimase ala ning lõpetas koduse EMi edukaima medaliriigina

„Pühendan selle medali ukrainlastele. See on mu esimene kuld [välis]tiitlivõistlustelt. Lahkusin oma kodust märtsis ning sellest ajast alates on olnud väga keeruline. Olen tahtnud midagi oma riigi heaks teha. Meie inimesed ootavad häid uudiseid. Loodan, et minu kuldmedal teeb nad rõõmsaks. Tahan näidata, et oleme tugevad inimesed, tugev rahvus ning et võitleme lõpuni. Armastan seda medalit. Tahan tänada Ukraina tiimi ja kõiki, kes mind toetasid. Münchenis on fantastiline atmosfäär. Ehk hakkan veel kuldmedaleid koguma. Loodan, et saan minna septembris koju, igatsen oma sõpru ja isa,“ lausus Mahutšihh pärast võitu.