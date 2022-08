Kas Tänak liitub hoopis M-Spordiga? Hyundai pealik: ta on osa meie tiimist ja nii on ka edaspidi

Eelmisel nädalavahetusel Ieperi ralli võitnud Tänak andis mõista, et neid uudiseid ei maksa kuigi tõsiselt võtta. „Need on kõigest kuulujutud,“ lausus ta.

Rallit.fi kirjutab, et Tänakul kehtib Hyundaiga leping ka järgmisel hooajal. Tänavu on aga ta olnud tiimi ja auto suhtes korduvalt kriitiline. Soome portaal palus ka meeskonna ajutiselt pealikult Julien Moncet'lt kommentaari.

„Hetkel on Ott meiega ning loodame, et ka edaspidi. See on meie eesmärk,“ lausus prantslane.

Ta täpsustas teoreetiliselt on Tänakul siiski võimalik selle hooaja järel lahkuda – olenemata tõsiasjast, et tal on kehtiv leping.

„Mina ei koosta sõitjate ega kaardilugejate lepinguid. Ütlen ainult seda, et isegi kehtiva lepingu korral on võimalik lahkuda – umbes nagu jalgpallis,“ selgitas Moncet.

Tiimiboss lisas siiski koheselt, et see ei tähenda mitte midagi. „Ott on osa meie tiimist ja on ka edasipidi.“