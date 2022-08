Tänaku arvates ei peaks Moncet olema Hyundai pealik: ta on alati olnud mootorimees

Portaal DirtFish uuris eestlaselt, kas nüüd on Julien Moncet, kes on alates hooaja algusest olnud tiimi ajutine pealik, end lõpuks piisavalt tõestanud. MM-sarjas teist kohta hoidev ralliäss arvas aga, et Hyundail on vaja etteotsa kedagi teist.

„Ei, see mees pole Julien Moncet,“ lausus Tänak. „Ta on küll teinud suurepärast tööd mootoriga ning ta on alati olnud mootorimees. Mõistagi on Hyundail suurepärane mootor, seega sellega peakski ta tegelema.“

Keda näeks 2019. aasta maailmameister tiimipealikuna? „See, kuidas jätkame, on juhtkonna otsustada. Kuid autol on tohutult potentsiaali ning nad on teinud selle kallal suurepärast tööd. Aga selleks, et kõik kokku panna, on vaja veel üht suurt pingutust. Selle jaoks peab tegutsema kogu meeskond ning selle nimel töö käib,“ selgitas Tänak.

Moncet'st sai Hyundai ajutine pealik käimasoleva hooaja alguses, pärast seda, kui Andrea Adamo mullu detsembris ootamatult lahkus. Prantslane on küll mitu korda vihjanud, et tahaks jääda tööle püsivalt, ent siiani pole midagi muutunud. „Meeskonnas on kindlasti vaja rohkem stabiilsust. Olgu [tiimibossiks] mina või keegi teine. Peame selle ära otsustama. Monte Carlo etapist on tükk aega möödas ning me ei tea kunagi, kes on järgmisel rallil meeskonna pealik,“ sõnas Moncet DirtFishile.

„See on tiimile vajalik. Töötame kõik koos ning anname endast parima. [Eelmisel] nädalavahetusel saavutatu tuli tänu sellele, et meil oli meeskonnas hea atmosfäär," jätkas ta.