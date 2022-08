"VIIES VEERANDAEG" | Andres Sõber räägib, mida tegi korvpallikoondis seitse aastat tagasi valesti ja miks tuuseldas Kristjan Kangur Riias verbaalselt Alar Varrakut

Emotsioonid on läbivalt ka saate põhiteemasid. Põhjalikumalt tuleb arutamise alla, miks on tal 2015. aasta EM-iga seonduvalt kahetised tunded, miks hoidis Lätis treeneritepingil keelt suu taga ning miks langesid Alar Varrak ja Eesti ajakirjanikud Kristjan Kanguri emotsionaalsete valangute ohvriteks. Juttu tuleb ka sellest, milliseid vigu tehti Sõbra meelest vahetult enne Riiga sõitu.

Sõber analüüsib Eesti praegust koondist: kes on tema meelest need kaheksa mängumeest, kellega saab mängida iga koondise vastu, miks tal on omad kõhklused peatreener Jukko Toijala osas, miks peab naeruväärseks vabanduseks koondislaste nõrka füüsilist vormi ning kui olulised lülid on ohtrate kogemustega Siim-Sander Vene ja Sten Sokk.