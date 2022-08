VIDEO | Võimas PSG püstitas võidumängus mitu rekordit

26. minutil duubeldas eduseisu 35aastane Messi, kellele oli see hooaja kolmandaks liigaväravaks. Eelmisel hooajal sahistas ta võrku kuuel korral, seega sellest saldost on tal kolme matši järel kirjas juba pool.

Enne poolajavilet said jala valgeks veel Achraf Hakimi ning Neymar. Teisel poolajal sai pöörases hoos olev Brasiilia pallivõlur kirja oma teise tabamuse. Palli sai koju kaasa võtta Mbappe, kes sai matši lõpus kirja veel kaks tabamust, vormistades sellega kübaratriki.

Lisaks kiireimale kollile sündis veel kaks rekordit. PSGst sai esimene tiim Prantsuse meistriliigas, kes on kuues järjestikuses võõrsilmängus sahistanud võrku vähemalt kolmel korral. Lille lasi aga endale esmakordselt klubi 77aastase ajaloo jooksul lüüa koduplatsil seitse väravat.

Eelmisel hooajal üllatavalt kahvatu olnud PSG supertrio on tänavu olnud ülivõimsas hoos. Neymaril on nelja mänguga kirjas seitse väravat ja kuus tulemuslikku söötu, Mbappe'l kahe matšiga neli tabamust ning Messil on teinud nelja kohtumisega teinud skoori neljal puhul ning andnud kaks väravasöötu.