OMAMOODI KINGITUS! Eesti naised läbisid taasiseseisvumispäeval maailma raskeima ronimisväljakutse

Everesting kujutab endast rattaga ühe ja sama tõusu peal edasi-tagasi sõitmist kuni kogutud on 8848 tõusumeetrit ehk sama palju, kui on kõrgust Mount Everestil.

„Idee sündis aasta algul, kui pakkusin Karmenile välja, et võiksime eelmise aasta 313-kilomeetrise distantsi sõitmise järel võtta uueks väljakutseks hoopis tõusumeetrid. Olin Everestingust varem põgusalt kuulnud ja see tundus piisavalt põnevust pakkuv ja kerget aukartust tekitav ettevõtmine,“ rääkis Alamaa. „Lisaks oli suur soov midagi päris esimesena ära teha. See tahtmine sai nüüd samuti linnukese kirja!“

„14 tundi on pikk aeg. Eriti kui teed rutiinselt ühte ja sama asja korduvalt. Ülesmäge sõitsime 12 minutit, allatulek võttis aega kaks minutit. Ja niimoodi 60 ringi,“ jätkas Reinpõld. „Alustasime kell 6 hommikul ja lõpetasime pool üheksa õhtul. Sellega, et esimesed kaheksa tundi sajab, olime ilmateadet vaadates leppinud. See, et vihm pea kordagi ei lõppe, muutus sõidu ajal juba halenaljakaks või pigem tekitas ükskõiksust.“