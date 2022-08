UNISTUSTE POKSIMATŠI OOTEL! Fury promootor: vaja on välja selgitada, kust saab kõige rohkem raha

Ussõk teatas pärast Joshua võitmist: „Ma olen kindel, et Tyson Fury pole veel pensionil. Ma olen kindel, et ta tahab minuga kohtuda ja mina tahan temaga kohtuda. Kui ma ei võitle Tyson Furyga, ei võitle ma enam üldse!“

Fury teatas matši järel Twitteris, et ei Joshuast ega Ussõkist poleks talle vastast. „Põrmustaksin nad mõlemad samal õhtul,” säutsus mees suure hulga roppuste saatel.

Kui poksijate ütluste ümber on sageli suur hulk vahtu, siis rääkis Reuters Fury promootori Frank Warreniga, kes oli eesootava matši reaalsuseks saamise osas väga optimistlik. „See oleks suur võitlus. Ma arvan, et see matš toimub, sest mõlemad tahavad seda.”

„Ussõk teatas pärast Joshua alistamist, et Fury on ainus vastane, keda ta enda ees näha tahab. Kindlasti on Tysoniga täpselt sama seis. Asi seisab praegu ainult selle taga, et tuleb välja otsida sobiv koht, kust teenida kõige suurem hulk raha. See on unikaalne ja ajalooline matš.”

Täna on kõige rohkem läbi käinud variant, kus Fury ja Ussõk läheksid üheskoos ringi 17. detsembril ehk päev enne jalgpalli MM-finaali. Ja kus? Jalgpalli MMi korraldava Katari naaberriigis Saudi Araabias. Et ei oleks nii, et kogu tähelepanu on Kataril. Saudi Araabia tahab niisamuti püünele pääseda!