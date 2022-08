Ukrainlased panevad Zelenskõi käsul jalgpalli uuesti veerema

Teisipäeva pärastlõunal kell üks kõlab Kiievi olümpiastaadionil avavile ühele väga märgilisele jalgpallimängule. On Ukraina lipupäev ning Donetski Šahtari ja Harkivi Metalist 1925 vahelise kohtumisega algab Ukraina kõrgliiga hooaeg. Hoolimata sellest, et riik on endiselt sõjas.