AMETLIK: Liverpool on veel suuremas kriisis kui Manchester United. Klopp: ma olen mures

„Ma tean, et see kõlab veidralt, aga me oleks pidanud selle kohtumise võitma,“ teatas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp mängu Manchester Unitedile 1 : 2 kaotatud kohtumise järel. Selles mängus harutas United Liverpooli kaitse korduvalt pulkadeks lahti ja lõi lisaks kahele väravale veel korra ka posti. Liverpool, seevastu, jättis endast platsil üpris õnnetu mulje.

Klopp ei hakanud kaotust vigastustega välja vabandama, aga möönis, et seis pole hea - viimasel nädalal tegi trennis kaasa vaid 14-15 esindusmeeskonna mängijat. Tõsi on, et Liverpool ei saanud vigastuse tõttu kasutada Diogo Jotat, Curtis Jonesi, Ibrahima Konatet, Joel Matipi, Alex Oxlade-Chamberlaini ja Thiagot. Lisaks kannab mängukeeldu eelmises kohtumises rumala punase kaardi saanud Darwin Nunez. „Ma olen meie olukorra pärast mures, aga tuleb hakkama saada. Valmistume nüüd juba Bournemouthiks ja Newcastle Unitediks,“ sõnas Klopp BBC-le.

United aga suutis lõpetada nii enda kurva kui ka Liverpooli uhke seeria. Liverpool polnud enne esmaspäeva 2022. aastal kaotanud Premier League'is ühtegi mängu, aga see 21 mängu kestnud jada sai lõpu. Kapten Harry Maguire'i ja ründestaari Cristiano Ronaldo pingile jätnud Erik ten Hag oli Unitedi eesotsas kaotanud esimesed kaks kohtumist, aga kolmandat e tulnud.

„Ma tahtsin väljakule teistsugust lähenemist ja suhtumist. Seda ma ka sain. See on alles algus. Me mängime palju ohtlikumalt, meeskondlikumalt ja parema suhtumisega. Seda kõike me täna ka nägime,“ kommenteeris hollandlane pärast mängu.