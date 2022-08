VÕIT! Eestlanna pikendas valu kiuste USAs uhket edulugu

See on ütlemata kõva sõna, sest USAsse on koondunud lõviosa ala tippudest. Pealegi on eestlanna 15 esikolmikukohast ainult kaks on tulnud veidi pisematel turniiridel kui profituuri (DGPT) etapid. Võite on selles seeris kaheksa (vt täpsemalt infokasti uudise allosas). Viimati jäi Tattar USAs poodiumilt eemale möödunud aasta juunis, kui pidi MMil leppima 5. kohaga. Varsti on tal võimalik see viga parandada, sest tänavune MM algab juba 30. augustil.