VIDEO | Räikköneni NASCARi debüüt lõppes seinas

Trackhouse Racing tiimi Chevrolet'ga kihutanud soomlane startis pühapäeval Go Bowling at The Glen nimelisele võidusõidule 27. kohalt, kuid rühkis jõuliselt ettepoole. Boksipeatuse ajaks oli ta tõusnud kaheksandaks, ent naasis rajale 20 kohta tagapool.