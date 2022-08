VÄSIMATU! Tanel Leok läheb 20ndale rahvuste krossile

See on Leoki (MXGP, Husqvarna, Sõmerpalu MK) 20. kord sel võistlusel. Säärast teenetelehte pole ette näidata ühelgi teisel krossisõitjal maailmas, teatas Eesti mootorrattaspordi föderatsioon.

„Sain eile kõne, et mind tahetakse koondist esindama. Korraks vajas see mõtlemist ja seedimist, aga olin sellega nõus,“ ütles Leok pressiteate vahendusel. „Aasta algul oli plaanis teha viimane MM Kegumsis ja tõmmata oma võistlemisega tagasi. Aga täpselt samal ajal kontakteerus minuga üks Saksamaa tiim ja pakkus mulle ja just minu poistele, Travisele ja Sebastianile tuge. Otsustasin pakkumise vastu võtta. Vaikselt olen end vormi saamas ja kaasa aitas ka Husqvarna testimine, kus tuli palju sõidutunde.“



Kui kuu aega tagasi polnud Leok endas veel kindel, siis viimasel Saksa meistrivõistluste etapil oli enesetunne juba parem, kuid mitte super. Seejärel osales Leok sponsorite toel Soome MM-etapil, mis oli tema jaoks nii füüsiliselt kui mentaalselt proovikiviks, kas ta suudab teisi kandidaate edestada.

„Soome õnnestus hästi ja minuga võeti koondisega liitumise osas ühendust,“ avaldas Leok. „Ütlesin, et tahan Tihemetsa Eesti meistrivõistluste etapi ka kaasa teha, et näha, kus ma paiknen. Ajasõidu Tihemetsas võitsin ja olin endaga rahul. Esimene sõit muidugi ei sujunud ning võitlesin Gert Krestinoviga pikalt, polnud lihtne temast mööda saada ja lõpetasin sõidu teisena Hardi Roosioru järel. Teine sõit oli tunne väga hea ja võitsin. Eks õnne oli ka, kuna Hardil läks tagumine ratas katki viimasel ringil, kuid mul endal polnud ka probleemivaba tsikkel.“



Ta lisas: „Tahan aus olla ja ma ei võtaks seda kutset vastu, kui mul poleks kiirust ja füüsist. Need võistlused tõestasid mulle ja eks ka natuke teistele, et valik on aus. Nüüd teen poistega Vantaa noorte MMi ära ja nemad jäävad korraks tagaplaanile ja keskendun kuni rahvuste krossini endale. Minu jaoks saab see olema väga eriline hetk ja mul on au esindada Eestit.“

Koondise liikmete valik oli mänedžer Martin Arumäe sõnul tänavu meeldivalt raske, sest meil on nii palju rahvusvahelisel tasemel häid sõitjaid. Lõplik valik sõitjate osas langetati arvestades sõitjate viimaseid tulemusi ja kiirust nii välismaal kui ka Eestis toimunud tiitlivõistlustel.



Jörgen-Matthias Talviku (MX2, Husqvarna, Pärnu Motoclub) on rahvuskoondises teist korda. „Olen väga tänulik, et osutusin koondisesse valituks ja esindan auga meie Eestit rahvuste krossil. Mul on väga hea meel, et saan olla ühes meeskonnas nii kogenud sõitjatega nagu Tanel ja Harri seda on. Eelnevad kogemused on sellisel võistlusel väga tähtsad ja võib öelda, et üks unistusi on täitumas jagada tiimi selliste meestega,“ rääkis ta.