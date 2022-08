Ralliekspert jagas Tänakule kiidusõnu: ta on ainus, kes suudab Rovanperäle vastu saada

Clark kirjutas, et kuigi MM-tiitel läheb ülisuure tõenäosusega Toyotale ja Rovaneperäle, siis praegusel hetkel on maailma parim hoopis 2019. aastal maailmameistriks tulnud Eesti ralliäss. Tema sõnul meenutas Tänak oma esitustega Belgia rallil kõigile, kuivõrd eriline talent ta on.