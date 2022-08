Kolmekordne maailmameister sooritas vanameistri eeskujul kannapöörde

32aastane sportlane soovib 6. novembril Ameerika Ühendriikides New Yorgis esimest korda läbida 42 195 meetri pikkuse võistlusmaa.

Keenia ajaleht Nation kirjutas, et etteasteks treenib Obiri praegu USAs oma uue treeneri Dathan Ritzenheiniga, kes oli varem ka ise maailmatasemel jooksja.

„Edna Kiplagat inspireeris mind, ta on olnud pikka aega tipus ja võistleb siiani. Kui kuulsin, et ta osaleb New Yorgi maratoni eliitseltskonnas, sain koos temaga jooksmiseks julgust,“ lausus Obiri.