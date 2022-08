TÄNAK SAABKI UUE BOSSI?! Hyundai segas niigi sogast vett

Rallimaailma kuumim teema on Ott Tänaku kodutiimi Hyundai bossi küsimus. Peagi juba aasta on võistkonnajuhi kohusetäitja olnud Julien Moncet, kes usub, et Tänaku viimaste võitude valguses vääriks ta püsivalt ametisse jäämist. Eestlane on aga seisukohal, et Moncet ei sobi kuidagi seda rolli täitma.