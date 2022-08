Veoauto tappis Sloveenia talendi. Kas Eesti tipud kardavad rullsuusatades elu pärast?

Norra suusaringkond on juhtunust šokis. Sealsetel teedel veereb iga päev tuhandeid rullsuusatajaid, kes jõuavad reeglina rõõmsalt koju tagasi. Esimest suve A-koondisega harjutanud Jamnik ei näe kahjuks oma pere ega kallimat enam kunagi. Õnnetus juhtus Jörpelandi linna lähistel Botshei tunnelis. Politsei süüdistab rekajuhti hooletuses. Sohver möönis, et ajas neiu alla, kuid ei võtnud Norra meedia teatel süüd omaks. Ta viitas advokaadi vahendusel, et tunnelis oli pime ja seega kehv nähtavus.

Kolmandat suve Norras elav ja treeniv suusataja Alvar Johannes Alev satub rullsuuskadega igas trennis maanteele ning teadvustab, et see pole maailma turvalisim sportimisviis. „See on paratamatus, kui tahad head trenni teha ja näiteks kuus korda kuus minutit ainult tõusu sõita. Kuidagi pead ju alla tulema. Eks oskus rullidel on läinud kõvasti paremaks, aga ka see ei pruugi päästa. Risk jääb alati,“ arutles ta ja lisas, et Otepääl on ikka väga ohutu võrreldes Norraga.

Kuidas hindavad Eesti liikluskultuurist need suusatajad, kes veedavad siin suurema osa suvest? Kui ohtlikuks on olukorrad rullidel läinud?

Meestekoondise vastutav treener Aivar Rehemaa meenutas, et sai omal ajal autojuhtidelt tihti sõimata. Mängu on sekkunud ka politsei.