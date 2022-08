ÕL CELJES | Sloveenia treener tundis Treierile kaasa, kodustatud tsenter austab Kotsarit: tal on vist piiramatu energia

Sloveenia ja Eesti pole omavahel pikalt kohtunud ja seega ei saa Sekulić analüüsi tehes tugineda varasemale kogemusele. Ise vastasega madistamine ja video vaatamine on tema sõnul kaks täiesti erinevat asja. „Loodan, et me teame Eesti kohta piisavalt. Kuna me pole omavahel ammu mänginud, siis tõesti saangi seda ainult loota. Nägime, et nad mängivad meeskondlikku ja head korvpalli. Nad on agressiivsed ja väga enesekindlad. Nägime ka mõnda nõrkust ja loomulikult tahame need ära kasutada, aga ma ei hakka välja ütlema, mis need on.”