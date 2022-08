ÕL CELJES | Mida tunnevad erakordse Luka Dončići kaaslased? „Ta on korvpalligeenius. Vahel läheb meelest ära, kui kuulus ja populaarne ta on."

Üsna rahuliku südamega võib Luka Dončićit lugeda planeedi kümne parema korvpalluri sekka, võib-olla on ta seal nimekirjas veelgi kõrgemal. Noorena Euroliigas tegusid teinud Dončić on südamesse pugenud ka paljudele eestlastele, aga mõistagi on ta Sloveenias suisa ebajumala staatuses.