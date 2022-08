Ricciardo lastigi McLarenist lahti

Ricciardo on värskeim McLareni roolis mõne GP-etapi võitnud piloot, kui ta jäi mullu alistamatuks legendaarsel Monza ringrajal. Tänavune hooaeg on olnud aga üks äraütlemata suur pettumus, sest kogenud austraallane pole nullist uueks disainitud vormelil näidanud tiimikaaslase Lando Norrisega võrreldavat kiirust. Esimese 13 etapiga on Ricciardo ajasõitudes kaotanud Norrisele keskmiselt sekundikolmandikuga ja MM-sarja üldarvestuses on mehed vastavalt seitsmes ja 12.

Kolmapäevane uudis, et Ricciardoga on McLarenis kööga, ei tulnud tegelikult üllatusena ühelegi vormelieksperdile. Nimelt oli teate eelmänguks paar nädalat tagasi etendatud toolide mäng Alpine’i tiimis, kus Prantsusmaa võistkond üritas 2023. aastaks enda ridadesse kinnitada senini nende noorteprogrammi kuulunud Oscar Piastrit, mille peale noormees teatas, et ta ei kavatsegi Alpine’i esindada. Piastri sõnakasutus oli nõnda resoluutne, et pidi tähendama juba mõne teise tiimiga sõlmitud lepingut – ning kõik kõlakad viitasid just McLarenile.