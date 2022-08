Tenniselegend usub, et Kontaveit võib USA lahtised võita

„Ma arvan, et Kontaveit on üks nendest mängijatest, kelle relv on lüüa palli väga tugevalt,“ sõnas 1988. aasta US Openil võidutsenud Wilander, kes praegu on ametis Eurospordi eksperdina, telekanali pressiteate vahendusel.

Wilander jätkas: „Ta tundub olevat emotsionaalselt kõikumatu, kui ma vaatan teda mängimas. Küsimus on selles, et kas ta suudab kõik kokku panna? Võib-olla mitte kõigis seitsmes mängus, aga kui ta suudab esimestes ringides ellu jääda, siis ta on selline mängija, et kui tuul on tema purjes, on ta võimeline alistama kõik vastased.“

Just USA lahtiste võiduga esimest korda maailma edetabeli liidriks kerkinud Wilander hindas, et Kontaveit mängib kohati väga hulljulgelt ning seetõttu võivad tal tekkida raskused iga vastasega. „Mängides liiga riskeerivalt, siis võib see kahjustada mängu, aga teisest küljest on täna tuuril naised, kes nii mängivad ja nad võidavad suure slämmi turniire – nad riskivad palju ja loodavad, et see töötab,“ rääkis rootslane.

„See taktika võib töötada nagu me nägime Wimbledoni võitja Jelena Rõbakina näitel,“ meenutas Wilander viimast slämmiturniiri. „Kontaveit on üks nendest mängijatest, kes on uskumatult ohtlik vastane ja võib alistada kõik konkurendid, aga samas võib ka igaühele kaotada. Naiste seas oleks ma täna pigem ohtlik ja riskeeriv mängija, mitte keegi, kes on lihtsat järjepidev.“