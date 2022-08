EESTI EEL: Dončići perekond tähistab nunnut sünnipäeva

Et Dončić on hiiglaslik koerasõber, on ühismeediast selgelt aru saada. Enamgi veel, korvpallitäht võtab oma semud endaga ka väljakule kaasa, sest 2021. aastal jagas Dallas Mavericski meeskond pilti, kuidas superstaari ketsidel olid käpajäljed ja sisetaldadel Gia ning tema venna Hugo nimed.

Õhtulehe sporditoimetuse uuriv rakuke üritas tuvastada, kuidas on Dončićil varem läinud mängudes, mis on peetud mõne tema koera sünnipäeval ja üllatuseks selgus, et täna on esimene kord, kui sloveen nõnda ametlikus matšis väljakule tuleb!