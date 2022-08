USA ei luba vaktsineerimata Djokovici aasta viimasele suure slämmi turniirile

Ta teatas sotsiaalmeedias, et ei saa New Yorki reisida. Põhjust Djokovic ei täpsustanud, aga see on korduvalt välismaa ajakirjandusest läbi käinud: ta pole koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ning USA ei luba kaitsepookimata välismaalaseid riiki. Samal põhjusel ei saanud Djokovic aasta alguses osaleda ka Austraalia lahtistel meistrivõistlustel.