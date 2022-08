ÕL CELJES | Eesti oli hea, aga Sloveenia näitas Euroopa parimat korvpalli

Võib aimata, et tegelikult oleks Sloveenia võõrustanud Eesti koondist Ljubljanas, kus nad enamiku oma olulistest punktimängudest peavad. Kuna aga Vladimir Putin elab Ukraina peal oma veidrat kompleksi välja, siis koliti sealt võrkpalli MM ära ja see saab reedel alguse hoopis Sloveenias. Lisaks Ljubljanale korraldavad volle suurvõistlust Poola linnad Gliwice ja Katowice.

Niisiis võõrustas Sloveenia Eestit oma suuruselt neljandas linnas Celjes, Zlatorogi spordihoones, mis on igapäevaselt küll käsipallile mõeldud hall, ent sobis suurepäraselt ka korvpalliks. See, et ka Celje linnas on kossuteadlik publik, oli aru saada juba kõvasti enne mängu. Spordihalli ees oli kõva festivaliala, mis oli rahvast pilgeni täis. Kui pool tundi enne matši algust Sloveenia koondis sooja tuli tegema, siis olid tribüünid veel küll pooltühjad, aga tegid juba kõrvulukastavat kisa.