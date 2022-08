OTSEBLOGI | Kuidas saab Eesti hakkama Luka Dončići ja Sloveenia taltsutamisega?

Kuivõrd Eestil on kirjas kaks võitu ja kolmandal kohal oleval Sloveenial neli, siis on MMile pääs vägagi teoreetiline, aga endiselt võimalik. Ees on kuus kohtumist ehk nii Soome, Sloveenia kui Rootsiga mängitakse kaks korda läbi. Isegi kui MMi uks hetk peaks ühel hetkel sulguma, siis on iga võit kullahinnaga, kuna annab vajalikke edetabelipunkte, et edasistel loosimistel olla kõrgemas tugevusgrupis.