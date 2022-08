OTSEBLOGI | Närvi aetud Dončić hakkas karistama, Eestit ähvardab saun

Tundub, et Sloveenia time-out läks asja ette, sest Eesti ei visanud seejärel enam ühtki punkti ja kaotas veerandaja 23 : 27.



Justkui tagasihoidlikult alustanud Doncic jõudis veerandaja lõpuks ikkagi esimesena 10 punktini. Eriti müstiline on see, et ta on noopinud ka 9 lauapalli! Eestile on toonud Kriisa ja Kullamäe 5 punkti.