TÄNA OTSEBLOGI: kuidas saab Eesti hakkama Luka Dončići ja Sloveenia taltsutamisega?

Eesti sai MM-valiksarja esimeses faasis D-grupis nelja meeskonna konkurentsis kolmanda koha. Kuna Poola suudeti selja taha jätta, siis viis see eestlased järgmisesse ringi. Nüüd on D-grupi esikolmik Saksamaa, Iisrael ja Eesti liidetud C-grupi omaga Soome, Sloveenia ja Rootsi. Kõik senised mängud võeti kaasa ja see kuuik selgitab vahegrupis välja kolm MMile pääsevat koondist.

Kuivõrd Eestil on kirjas kaks võitu ja kolmandal kohal oleval Sloveenial neli, siis on MMile pääs vägagi teoreetiline, aga endiselt võimalik. Ees on kuus kohtumist ehk nii Soome, Sloveenia kui Rootsiga mängitakse kaks korda läbi. Isegi kui MMi uks hetk peaks ühel hetkel sulguma, siis on iga võit kullahinnaga, kuna annab vajalikke edetabelipunkte, et edasistel loosimistel olla kõrgemas tugevusgrupis.

Sloveenia koondise peatreener Aleksander Sekulić kinnitas, et Eesti vastu midagi tagasi hoidma ei hakata ja kõik staarid eesotsas Dončićiga tulevad platsile. „Austame Eestit väga ja mängime täisgaasiga. Me ju nägime nende mänge – nad võitsid lihtsa vaevaga Bosniat ja mängisid Leeduga võrdselt. Nad on MMi teises ringis ja see näitab nende kvaliteedi kohta nii mõndagi.”

Eesti peatreener Jukka Toijala sõnas, et võimalus MM-valikmänge vahegrupis jätkata on meie korvpallurite poolt auga ära teenitud: „Peame mängima enesekindlalt ja julgelt. Meil ei ole vaja midagi niisama vaatama tulla. Teame, mis on meie head küljed – kasutame neid!“

Soomlane lisas: „Sloveenia on sõprusmängudes olnud kate-kattest mängus üsna passiivne. Oluline, et meil oleks platsil piisavalt ruumi. Kui Sloveenia tahab oma kolmesekundialas püsida, on meil vaja panna pall liikuma ja julgelt oma viskekohad ära kasutada. Samas ei tohi me ainult visete peale lootma jääda, pall tuleb ka korvi alla saada.“

Sloveeniasse sõitnud 14 mängumehest ei pääse mängupäevakoosseisu Kregor Hermet ja Märt Rosenthal. Kerr Kriisa hüppeliiges pole veel 100protsendiliselt terve, aga mängujuht on valmis koondist aitama.