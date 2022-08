LEOKIDE DÜNASTIA ÕITSEB! 10aastane Lucas krooniti maailma parimaks

Lucas Leok võitis MMil mõlemad oma klassi sõidud. Sealjuures sai mõlema sõidu stardivõidud aga Enri Lustus (mõlemad eestlased esindavad Sõmerpalu MK-d ja sõidavad Husqvarna ratastel), kes ütles, et see oli tema suur unistus ja läkski seda võistlusel püüdma. Stardikoha valiku kohta ütles Lustus, et valis stardipuu taga lihtsalt koha, mis tundus hea ning tundus, et see valik läks ka täppi.