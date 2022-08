KAKS RESULTATIIVSET AUTI, KAKS PUNAST KAARTI: Premium liigas algasid tipmise neliku lahingud

See tähendas, et päeva teises mängus oli surve FCI Levadia õlul, et mitte Florat liigatabelis kaugemale lasta. Kui avapoolajal oli see pinge kammitsev, siis 50. minutil pääses Levadia ette: paremal äärel saadud audi järel lasid kaljukad liiga vabalt söötu lükata Mark Oliver Roosnupul ja Karl Rudolf Õigusel ning viimane sai vabalt tsenderdada. Karistusalas kerkis kõrgeimale Murad Velijev, kes koksas peaga Levadia juhtima.