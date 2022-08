LÕPUKS! Ohtralt maailmarekordeid püstitanud Ratasepp sai kirja ühe, mis ka ametlikuks loetakse

Ratasepp tegeleb ultratriatloniga – see tähendab, et läbib mitu päeva järjest täispikki triatlone (3,8 kilomeetrit ujumist, 180 kilomeetrit rattasõitu ja 42,195 kilomeetrit jooksu). Probleem peitub selles, et ta teeb seda liiga kõrgel tasemel ehk nihutab inimvõimete piire sinnani, kuhu need kunagi varem küündinud pole.