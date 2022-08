Janno Kivisild meenutab elu Kasahstanis: lamba ohverdamine ja ajaloo jaoks ununenud mäng Põhja-Koreaga

Kivisild on juba 10. aastat ametis jalgpalliliidu tehnilise direktorina. Foto: Tiina Kõrtsini

Tänasel päeval näeme ise, et meil on vajaka tööjõust. Need inimesed, kes meie koolitusosakonnas töötavad, on väga tublid ja töökad, aga tegutsevad oma võimekuse ja võimete piiril. Hetkel jääb kahjuks inimjõust puudu, et piisava kiirusega olemasolevaid programme ja koolitusi veelgi mitmekülgsemaks muuta ning samaaegselt arendada ja välja töötada uusi ja huvitavaid täiendkoolitusi. Me muidugi kõige sellega täna ka tegeleme, aga see on väga aeganõudev protsess. Seda kõike tahaks ju kohe, nüüd ja praegu! See on koht, kuhu peaksime organisatsioonina rohkem investeerima, et progress oleks kvaliteetne ja kiire.

Kas inimjõudu peaks sisse tooma välismaalt? Nii ja naa. Juba täna teeme väga palju koostööd välisekspertidega. On kohad, kus vajame teadmisi väljastpoolt, aga on ka valdkondi, kus on meil endal väga pädevaid ja kogenud eksperte, keda on võimalik meie protsessi kaasata.

Miks on Eesti U21 koondise tulemused olnud viimastel aastatel niivõrd kehvad, lausa katastroofilised? (Timo)

Olen nõus, et see on emotsionaalselt olnud ehk kõige rohkem mõrusid hetki pakkunud vanuseklass. Üritan sellele anda selgituse kahe nurga alt. Kohe kindlasti ärge võtke seda vabanduste otsimisena. Oleme piisavalt enesekriitilised, et mõista olukorra tõsidust, ning teeme ka omalt poolt kõik, et leida tekkinud olukorrale mõistlik lahendus.

Toon lihtsa näite – kui võtame eelmise aasta nii poiste kui tüdrukute U17 koondise, siis olime seal väga konkreetselt kokku leppinud, et need võistkonnad komplekteeritakse kahe sünniaasta pealt. Mõlema U17 koondise kohta saame täna öelda, et 2021 oli Euroopa mõistes neile pigem edukas – poistel ja tüdrukutel on küll pisut erinev võistlussüsteem, kuid eelmisel aastal pääsesid mõlemad U17 koondised esimesest etapist edasi ehk sisuliselt Euroopa 55 riigi seas esimesse poolde.

U19 on aga vanus, kus edu saavutada või korrata on juba oluliselt keerulisem, U21-s veel keerulisem. Miks nii? Meil on täna olukord, kus parimad U19 vanuseklassi mängijad esindavad juba U21 koondist, parimad U21 mängijad aga A-koondist. Paljud võtmemängijad, kes peaksid olema võistkonna selgroog, esindavad juba järgmise astme koondist. Hea näide on meile kõigile positiivseid emotsioone pakkunud Maksim Paskotši, kel jäi U21 koondis täiesti vahele – ta liikus otse U19 koondisest A-koondisesse. See on üks ratsionaalne selgitus.