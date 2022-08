Toyota pealik kummutas jutud Tänaku naasmisest

Suurim küsimärk on seni olnud 31aastase Soome piloodi Lappi kohal, ent Latvala ütles, et näeks meelsasti kaasmaalast oma meeskonnas ka järgmisel hooajal.

„Isiklikult tahan teda meie tiimis hoida, aga peame sellele mõtlema ning koos arutlema. Lisaks on meeskonnas Ogier, kes ütles, et tahab [järgmisel aastal] sõita Monte Carlos. Kui ta tahab ka teistel etappidel osaleda, siis peame selle üle kõigiga aru pidama,“ vahendas Latvala sõnu portaal DirtFish.

Ta kinnitas ka, et püüab igal juhul tiimis hoida Ogier'd. „Ta on kaheksakordne maailmameister ja väga-väga kiire sõitja,“ selgitas Latvala.

„Ta on mõnedel rallidel tõeliselt hea ning usun, et ka Esapekka on teatud etappidel väga tugev. Nägime seda näiteks Soomes ja Eestis. Ta sõitis hästi ka Sardiinias. Järgmisel aastal oleks hea, kui nad saaksid taas kolmandat autot jagada. Isiklikult oleks mulle ideaalne, kui saaksin jätkata sama koosseisuga.“

DirtFish uuris ka Lappilt endalt, kas ta oleks valmis jätkama poole kohaga. „See on kahe otsaga asi,“ selgitas soomlane. „Kindlasti tahavad kõik sõitjad võidelda suure tiitli nimel. Teisest küljest on elus kõige tähtsam perekond ning seega oleks osaline hooaeg tasakaalu silmas pidades väga hea. Olen mõlemaks variandiks valmis, kui aus olla. Olen endale tunnistanud, et mul pole hetkel mingit šanssi Kalle võitmiseks ning seda arvesse võttes on poolik programm täitsa hea.“