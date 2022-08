Ronaldo jääb ilmselt Unitedisse, kuid ei lepi pingipoisi rolliga

Cristiano Ronaldo, kes on terve suve tahtnud Manchester Unitedist lahkuda, jaoks hakkab aeg otsa saama: üleminekuaken sulgub neljapäeva keskööl. Jätkuvalt tundub, otsekui ei tahaks viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud väravamasinat enda meeskonda mitte keegi. Vastupidi, ennem ollakse valmis töölt lahkuma – niimoodi tõotas käituda Lissaboni Sportingu praegune peatreener Ruben Amorim, kui klubi omanikud peaksid portugallase soetama. Seega tundub, et vutistaari ainus võimalus on jätkata Inglise klubis. Esimesest neljast matšist on ta vaid ühes alustanud algkoosseisust ning arvatavasti ei taha 37aastane ründaja pingipoisi rolliga mingil juhul leppida.