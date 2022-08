„VIIES VEERANDAEG“ | Üllar Kerde meenutab EMi pöörast kogemust: vestlus Nowitzkiga ja kuidas Saksa superstaar jooksis enne Eestiga mängu platsilt ära oksendama

Saatejuhid Rasmus Voolaid ja Hindrek Pärg uurisid esmalt Kerdelt tema praeguste tegevuste kohta. 68aastane legend on küll endiselt spordimaailmas tegev, aga enam mitte aktiivse korvpallitreenerina. Kerde avalikustas, et enam teda stabiilselt pingi juures ühtegi meeskonda juhendamas ei näegi. Küll käib ta episooditi mõne grupi juures abis, aga enam mitte püsivalt.

Kerdet häiris tohutult see, kuidas 21 suve tagasi meeskond Raekoja platsilt Türki saadeti. „Kõigil oli tunne, et vähemalt hõbe on käes, võib-olla ka kuld,“ rääkis ta. Turniiril ootas neid üks saun teise järel ja Jugoslaavia juhendaja Svetislav Pešic kostitas teda pressikonverentsil karmi küsimusega.