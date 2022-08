EOK premeerib Karmen Bruusi ja Janek Õiglast 5000 euroga

EOK president Urmas Sõõrumaa kiitis noori kergejõustiklasi suurepäraste tulemuste eest. „Selline edu sellises vanuses on hästi põnev ja suurt lootust pakkuv. Eesti olümpiakomiteel on programm Team Estonia, mille läbi loodame teile järgmiste võitude puhul rohkem abiks ja toeks olla. Suur tänu ka teie lähedastele ja vanematele, kes teie edu sära nimel teid aitavad ja motiveerivad,“ ütles Sõõrumaa.