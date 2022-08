Tattar haaras MMil liidrikoha. Kas eestlanna lõpetab USA naiste võidupeo?

Algus on igatahes paljulubav, sest Tattar läbis teisipäeval esimese ringi Jones Park Supreme raja rekordit tähistava 58 viskega (10 alla par’i) ja asus liidriks. Lähim jälitaja, soomlanna Henna Blomroos tegi kaks viset rohkem.

On vähe spordialasid, kus eestlane kuulub MMil suursoosikute sekka, kuid kettagolf on üks neist. Pärnust pärit Tattar läks tiitlivõistlusele kõrgeima PDGA reitinguga ning USA profituuri etapi Des Moines Challenge'i võidu pealt. Enesekindlusele võiks hästi mõjuda seegi, et ta triumfeeris kevadel samadel radadel toimunud Dynamic Discs Openil. Poodiumile on ta jõudnud teisel pool Atlandi ookeani 15 võistlust järjest.

Samas ei saa üle ega ümber faktist, et teda on maikuust saati vaevanud küünarnukivalu, mis sundis ta suvel aja maha võtma. Tattar tunnistas MMi-eelsel pressikonverentsil, et peab praegugi toetuma tavapärasest rohkem eestkäevisetele.

„Tohutu tagantkäe hyzer teeb kõige rohkem haiget,“ märkis ta. „Käsi on ka jõudu kaotanud. Olen kindlasti oma mängu [vigastuse tõttu] muutnud.“

Kas Tattar tuleb vigastuse kiuste maailmameistriks? Mida loota ülejäänud Eesti koondiselt? Mis saab MMi radadel määravaks? Vastuseid annab Eesti discgolfiliidu juhatuse liige Rainer Lipand.