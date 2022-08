„KOLMAS POOLAEG“ | Oma kellabrändiga lagedale tulnud Eesti jalgpallur: olen saanud jumala puudutuse ja emakese looduse õnnistuse

Alustuseks Rääbise praegustest tegemistest. Alles juuli alguses sõlmis ta VfB Bachiga uue lepingu, aga praeguseks on ta püsivalt tagasi kodumaal. Ei, leping pole lõppenud ja Rääbis on endiselt Saksamaa klubi mängija. Kuidas nii? Sellest räägib mees ise lähemalt.

Esmalt võtame kokku 28aastase tartlase Saksamaa-perioodi, mis osutus 2,5 aasta pikkuseks. Seejärel räägime lähemalt tema brändist. Kuidas on Eestis hallist massist eristuda? Rääbis ei tee saladust, et on selle eest ikka korduvalt ja väga palju puid alla saanud.