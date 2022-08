Schumacheri ja Ferrari teed lähevad lahku. Mis saab F1-karjäärist?

Ferrari võttis noore Schumacheri oma tiiva alla 2019. aasta alguses ehk pärast seda, kui ta võitis Euroopa F3-sarja. Juba aprillis võimaldas Ferrari talle Bahreinis elu esimesed vormel 1 testipäevad.

Võidu sõitis ta tol ja 2020. aastal vormel 2 sarjas, mis õnnestus tal teisel katsel ka võita. Ferrari aitas Schumacheri 2021. aastaks Haasi F1 tiimi, ent too masin oli mullu niivõrd konkurentsivõimetu, et punktikohtadest polnud haisugi. Tänavu on auto kiirem ning Silverstone'is õnnestus tal saavutada vormel 1 karjääri esimene punktikoht (8.), millele järgnes kuues positsioon Austrias.

Ometi ei pruugi Schumacheril, kelle leping Ferrari akadeemiaga jõuab Autospordi allika sõnul oma loomuliku lõpuni, järgmiseks aastaks töökohta olla. Haas pole seda ametlikult kinnitanud, ent vormeliringkonnas olla avalik saladus, et sakslane ei jätka seal, sest läbirääkimised jooksid suvel liiva.

Mis on alternatiivid? Ilmselt saab rääkida vaid kahest tiimist: Alpinest ja Williamsist. Esimeses jääb vabaks Fernando Alonso koht ning seal kihutab Schumacheri sõber Esteban Ocon. Samas olla Alpine esimene valik Pierre Gasly – siis oleks Prantsusmaa meeskonnal kaks kohalikku pilooti –, ent see pall on Red Bulli käes. Kui nad lubavad tütarvõistkonnas AlphaTauris sõitva Gasly minema, siis maandub prantslane ilmselt just Alpines.

On sahistatud ka variandist, et Schumacher võiks sel juhul siirduda Gasly asemel AlphaTaurisse, aga see ei tundu tõenäoline, sest Red Bullil on endal hakkajaid noori, keda sinna istutada.

Igatahes näib AlphaTaurist palju reaalsem variant Williams, kes otsib asendust Nicholas Latifile. Kanadalane on ainuke täiskohaga sõitja, kes pole tänavu teeninud veel ühtki punkti. Schumacheri nimi tooks kunagisele tipptiimile kindlasti sponsoreid, aga võimalik, et Williamsil on viimaste aastate kasinast mainest hoolimata paremaidki kandidaate. Turul on ju vaba ka näiteks Daniel Ricciardo, kelle McLaren lükkas üle parda.