Üllar Kerde: 2001. aasta EM-koondisel tõmmati Raekoja platsil vaip alt

Veel eelmisel hooajal aitas Kerde Keila korvpalliklubis Peep Pahvi. Kuigi uueks hooajaks meistriliigasse tõusnud Keila peatreener on Kerdet ka nüüd appi palunud, pole vanameister talle veel jaatavalt vastanud. „Ma ei usu, et mind enam stabiilselt ühelgi pingil näha saab. Tänapäeva noored treenerid teavad palju rohkem kui mina. Ma olen oma pusimised ära pusinud. Käin küll noortele vahepeal tundi andmas, aga see on päris raske töö. Kui me Peebuga Tartus [esiliiga finaalturniiril] olime, siis olin pärast seda mitu päeva kodus nagu tühi sidrun. Dinosauruste põlvkond hakkab ära lõpetama,“ teatas ta „Viienda veerandaja“ korvpallisaates.