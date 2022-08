VIDEOD | Tiitlikaitsja ja mitmed teisedki ässad piirdusid US Openil ühe mänguga

„Mul on kahju, et ma teda täna võitsin, kuid olen oma esitusega väga rahul,“ ütles naerusuine Cornet pärast matši väljakuintervjuus. „Mul on tunne, et tegin väga kindla esituse, võitlesin kogu oma südamega. Minu võrgumäng oli päris hea ning suutsin oma mängu varieerida, mis töötas väga hästi.“