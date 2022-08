Endised tennisetuusad usuvad, et Kontaveit on Williamsi jaoks mugav vastane: „Kindlasti ei ole Serena hirmul, et peab mängima maailma teise reketiga.“

Neljal korral (neist kolmel juhul US Openi) suure slämmi turniiril võidutsenud Kim Clijsters usub, et mäng Anett Kontaveidi ja Serena Williamsi vahel saab olema tõeline maiuspala.

„Ma arvan, et Serena valem Kontaveiti alistamiseks on üsna lihtne,“ sõnas endine Belgia tenniseäss. „Serena ei liigu platsil enam nii nagu paar aastat tagasi, aga mida ta teeb väga hästi, on tema kaks esimest lööki pallivahetuse ajal. Tema serv on meie spordi üks parimaid ja kui ta võtab servi vastu ning saab pallile pihta, on vastane koheselt surve all.“

Clijsters jätkas: „See saab olema suurepärane mäng ning kindlasti ei ole Serena hirmul, et peab mängima maailma teise reketiga. Serena on Serena ning ta teab mida ta peab tegema, et alistada head mängijat.“

Ameeriklanna esimese ringi mängu ajal oli areen täiesti välja müüdud. „Kohe, kui Serena astus väljakule, oli see energia lihtsalt imeline,“ kirjeldas 39aastane belglanna New Yorgis valitsevat atmosfääri. „Mäng Kontaveidi vastu saab olema väga eriline, paljud inimesed tahavad saada piletit, sest see võib olla Serena viimane mäng ja nad tahavad olla osa igast tema viimasest sammust tenniseväljakul.“

Samuti Eurospordi ekspertidena töötavad endine maailma esireket Mats Wilander ja teine kunagine tippmängija Alex Corretja usuvad, et Kontaveit on ameeriklannale mugav vastane.

„Kui olla aus, siis ma arvan, et Serena ei pea palju enda taset tõstma võrreldes esimese ringi mänguga,“ lausus Wilander. „Kontaveit suudab palli lüüa tugevamini kui Serena, aga ma ei ole kindel, et ta suudab teha enda parima mängu. Ta on üsna ettearvamatu. Kontaveit võtab palju riske ning kui ma oleksin Serena asemel, siis ma eelistaksin mängida just sellist tüüpi mängijaga.“

Mängijakarjääri jooksul kahel korral suure slämmi finaali jõudnud Alex Corretja usub, et 26aastane eestlanna saab olema Williamsile kõva pähkel, kuid kartma teda ei pea. „Juhul kui Serena mängiks mõne teise vastasega, oleks tal rohkem hirmu, aga ta teab, et Kontaveit on tänavusel hooajal kaotanud päris palju mänge,“ analüüsis Corretja. „Usun, et Serena on teises ringis rohkem lõdvestunud, sest kogu pinge saab olema Kontaveiti peal.“