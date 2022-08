GALERII | Toijala sõnum lennujaamas: elame päev korraga, anname endast parima, aga ärge unustage nautida!

Uhke ärasaatmine Raekoja platsil. Kontserdid ja koondisele pühendatud laulud. Fännidega kohtumised ja ühisvaatamised. Sõurohked pressikonverentsid.

Need märksõnad kirjeldavad, millega pidid 2001. ja 2015. aasta rahvuskoondised enne EM-finaalturniirile minekut toime tulema. Nii Üllar Kerde (peatreener aastal 2001) kui ka Andres Sõber (abitreener aastal 2015) suhtusid juba toona lärmakatesse lisategevustesse ülikriitiliselt. Mõlemad on andnud mõista, et kummalgi juhul polnud treeneritel ürituste ja sõude osas sõnaõigust. Sündmused pandi võistkonna kalendrisse sportlikke eesmärke silmas pidamata. „On teatud hetked, kus midagi muud peale korvpalli mängimise pole, kui tulemust tahta,“ ütles Sõber eelmisel nädalal Õhtulehele.

Seda enam oli teretulnud kontrast tänavusega, kui peale on jäänud sport. Fanfaare pole kuskil. Võidutrompeteid ei puhuta. Suuri fännikohtumisi ja kontserte ei korraldata.