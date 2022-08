ENNEOLEMATU SÜNDMUS: Kontaveit vs Williams on garanteerinud endale hiilgava koha Eesti spordiajaloos

Kahe tennisisti omavahelist mõõduvõttu – mis algab New Yorgis magusal prime time’il kell seitse õhtul ehk Eesti aja järgi kaks öösel – tuleb kahtlemata vaatama Arthur Ashe’i staadioni täismaja ehk ca 29 400 inimest. Matšiga kaasas käiv trall pole enam nõnda uhke, kui oli enne Williamsi avaringimängu Danka Kovinićiga – siis tuli igaks juhuks suur sõu ära pidada, äkki enam teist võimalust ei teki. Suure tähelepanu all on kohtumine sellegi poolest – kasvõi juba põhjusel, et maailma 80. reketi asemel madistab Williams nüüd WTA edetabeli teise naisega!