Võitjaga sama aja kirja saanud Taaramäe kerkis Vueltal kahe koha võrra

Maanteesõidu kahekordne maailmameister Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl Team) kukkus 64 km enne finišit ning toimetati kiirabiga haiglasse. Prantslase jaoks on Vuelta läbi, hetkel on küsimärgi all ka see, kas ta kaitseb kuu aja pärast Austraalias Wollongongis oma MM-tiitlit.