VIDEOD | MEELETU TENNISEÖÖ: Serena Williams ja Anett Kontaveit pakkusid oivalise lahingu, kuid legendi karjäär veel ei lõppenud!

Enamasti saab spordis öelda, et kole võit on parem kui ilus kaotus. Kuid kui Kontaveit oleks lihtsalt teerullina peagi karjääri lõpetavast Williamsist üle sõitnud, poleks see pakkunud Eesti ega ilmselt ka maailma tennisesõpradele erilist rahuldust. Läbi aegade ühe parima tennisisti vastu saadud kibe kaotus, kus mõlemad sportlased näitasid tõelist tippklassi, on aga samas omaette väärtus ning Kontaveit võib pärast mõru meki suust pühkimist enda esitusega rahule jääda.

Lahkame pikalt ja põhjalikult, mis öösel New Yorgis sündis!