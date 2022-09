VIDEO | Pisarais Kontaveit: väga raske oli publikuga toime tulla

Pikka ja põhjalikku mängu ülevaadet saab lugeda siit.

Arthur Ashe’i tennisestaadion oli rahvast triiki täis ja kõik nad tegid esimesest sekundist saati selgeks, kelle võitu nad ihkavad. Kui Kontaveit väljakule sammus oli areen haudvaikne, Williams seevastu astus platsile kestvate ovatsioonide saatel.

„Eeldasin seda, aga see oli väga raske,“ sõnas Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil publiku kohta. „Nägin [Serena] eelmist matši, aga kui oled ise väljakul… See oli keeruline. Teadsin, mis mind ootab, aga tundub, et kellegi teise vigadest ikkagi ei saa õppida, vaid seda tuleb ise kogeda.“

Samas ei leia ta, et publik olnuks jäme. „See polnud personaalne rünnak minu vastu, vaid nad tahtsid nii väga, et Serena võidab. See on õiglane, ta väärib seda,“ kommenteeris Kontaveit.

Kui jutt läks mängule, kiitis eestlanna vastast. „Ta mängis minu arvates väga hästi. Minagi ei teinud üldse halba partiid, aga ta tõstis enda taset kolmandas setis. Ta mängis imeliselt. Ka esimeses setis servis ta tähtsatel hetkedel hästi. Võitlesin väga kõvasti ja mängisin enda arvates soliidselt, aga ta oli parem.“

Kuigi 40aastane Williams pole enam päris see superstaar, kes omal ajal naiste tennist valitses, oli Kontaveit enda sõnul väga keeruliseks mänguks valmis. „Ta on olnud nii suur tšempion ja võitnud kõik need suure slämmi tiitlid põhjusega,“ ütles ta.

Inglisekeelsele osale pressikonverentsil järgnes eestikeelne, ent see jäi üürikeseks. Delfi ja Eesti Päevalehe reporter uuris alustuseks, kas kaotusel ja kaotusel Serenale on mingi erinevus, mille peale pisaratega võitlev Kontaveit vastas: „Mul polnud kindlasti häbi Serenale kaotada. Väga raske oli publiku ja kõigega toime tulla. Arvan, et see oli kõige raskem selle asja juures.“