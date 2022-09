Austraalia tenniseäss vihastas US Openil: keegi publikus suitsetab kanepit!

„See oli kuradi (inglise keeles „f***ing“) marihuaana. See oli suits. Ilmselgelt ma ei kurda toidulõhna pärast,“ vahendab Daily Mail Kyrgiose sõnu, mis kostusid kolmanda seti ajal väljakuääresete mikrofonide kaudu tele-eetrisse.

Kyrgios lisas pärast mängu: „Inimesed ei tea, et mul on raske astma. Kui jooksen küljelt küljele ja ahmin õhku, siis see (kanepisuits) pole midagi, mida tahan punktide vahel sisse hingata.“