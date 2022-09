M-Sport ihkab 48aastast Loebi täiskohaga sõitjaks

Tänavu kihutab 48aastane Loeb M-Spordi Ford Pumaga neljal rallil. Hooaeg algas võiduga Monte Carlos, mis on siiani meeskonna aasta üks väheseid tipphetki, jätkus katkestamisega Portugalis ning 8. kohaga Keenias. Järgmisel nädalalõpul ootab Loebi Akropolise ralli Kreekas.

Kas ja kuidas Loebi ning M-Spordi koostöö jätkub, pole teada, kuid Wilson on üheksakordsest maailmameistrist vaimustuses.

„Ütlen ausalt, mul pole sõnu kirjeldamaks, kuidas ta jätkuvalt teeb autos seda, mida ta teeb. Arvan, et suur faktor on see, et ta naudib sõitmist ja armastab autot. Ta näib sõites nii lõõgastunud ja see kajastub esituses,“ rääkis Wilson väljaandele DirtFish.

Ta lisas: „Vaadake, mida ta meie heaks tegi nendel rallidel, kus ta osales. Ta juhtis Portugalis ja seejärel sõitis fantastiliselt Keenias.“

Tuleviku kohta ei osanud Wilson veel palju ütelda. „Selge, et ta ei taha sõita tervet hooaega, mis on midagi, mis meile meeldiks, aga kui saame ta mõnekski ralliks, siis kindlasti teeme seda,“ sõnas ta.

M-Spordi kehvast hooajast on viimasel ajal palju kirjutatud, sest hästi alanud aasta (Loebi kõrval jõudis Monte Carlos poodiumile ka Craig Breen) on jätkunud nukralt. Esisõitja Breen on kolm korda järjest katkestanud ning hoiab MMi punktitabelis alles kuuendat kohta. Ülejäänud meestest pole mõtet üldse rääkida. Seega on kerkinud päevakorda küsimus, kes tooks Wilsonile ja kompaniile taas naeratuse näole.