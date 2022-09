Kergejõustiku MM jääb koroona tõttu ära

Põhjus on lihtne: võistlus pidanuks toimuma riigis, mis suhtub jätkuvalt igasse koroonajuhtumisse surmtõsiselt, Hiinas.

Tegu on juba kolmanda korraga, kui Nanjingi planeeritud suurvõistlus edasi lükatakse. Tegelikult peaks sise-MM toimuva iga paarisnumbriga aasta märtsikuus, aga 2020 oli Hiina koroonapandeemia kese, mistõttu viidi see esmalt 2021 kevadesse.

Kuna salakaval viirus ei andnud järgi, tuli seegi MM edasi lükata – et 2022 turniir oli juba Belgradi paika pandud, keerati kalendris ette 2023. aasta. Maailma kergejõustikuliit ja nende Hiina partnerid otsustasid aga pool aastat enne MMi planeeritud stardikuupäeva, et pandeemia on ikkagi liialt tõsine probleem ja võistlust ei saa jätkuvalt pidada.