Meistrite liiga kaotas pool miljardit eurot

Gaasihiiu poolt vabastatud reklaampinnad pidi järgmisel nädalal algaval uuel hooajal enda manu võtma krüptovaluuta vahendamisega tegelev veebiportaal Crypto.com. Viieaastase lepingu väärtuseks pidi olema 495 miljonit USA dollarit ehk 500 miljonit eurot, vahendab The Athletic.

Tingiv kõneviis on seotud sellega, et viimasel hetkel hüppas krüptofirma diilil alt. Väidetavalt tekkis neil mure, et nad võivad olla küll Euroopa suurima jalgpallivõistluse toetajad, aga kas ja kui kaua nad saavad üldse Euroopa Liidu reeglite järgi siinkandis tegutseda võivad…